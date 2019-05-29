Палмер: радиообмен Хэмилтона в Монако был частью шоу

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер прокомментировал победу Льюиса Хэмилтона на Гран-при Монако.
«Льюису было некомфортно в машине, и ему не нравилось, что сзади атакует Макс Ферстаппен. Макс был готов воспользоваться любой ошибкой. Хэмилтон нервничал, но радиообмен, в котором он жаловался на происходящее, был частью шоу. На самом деле Льюис контролировал ситуацию. Макс не был даже близко к тому, чтобы навязать борьбу Хэмилтону. У Льюиса были проблемы с передними шинами, но задние были в порядке, что позволяло ему разгоняться на прямых.
Можно ли назвать победу Льюиса великой? Да. Но не настолько, как победу Айртона Сенны в 1992 году, когда он в каждом повороте защищался от Мэнселла на полностью изношенных шинах», — приводит слова Палмера BBC.
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