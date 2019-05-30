Хорнер: Ферстаппен ведёт «Ред Булл» за собой, помогая развивать болид

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил вклад пилота Макса Ферстаппена в развитие болида.
«Я думаю, если отмотать время назад на 12 месяцев, гонка в Монако была, пожалуй, самой низкой отметой в его карьере. Его машина позволяла бороться за победу, а он попал в аварию в третьей свободной практике и не смог принять участие в квалификации.
Всё это было очень тяжело для него, я думаю, что после той гонки он начал работу над собой. После прошлогодней гонки в Монреале он сделал шаг вперёд, стал вносить огромный вклад. Макс великолепно начал сезон.
В некоторых аспектах он даже превзошёл себя. Ферстаппен стал зрелым, он ведёт команду за собой, помогая развивать болид. Я думаю, что он наслаждается этой ролью. Он заметно развился, думаю, что это связано с опытом», — цитирует Хорнера GPBlog.
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