Феттель: в этом году были моменты, когда приходилось сражаться с машиной

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель пожаловался на трудности в работе с машиной в нынешнем сезоне. По словам Феттеля, ему уже неоднократно приходилось преодолевать сложности, сязанные с управлением болидом.

«В этом году были тяжёлые моменты, когда приходилось буквально бороться с машиной. Я ещё не достиг того уровня, когда можно себя чувствовать полностью комфортно, выжимать максимум из автомобиля. На мой взгляд, это связано с тем, что нам бывает сложно выбрать оптимальные настройки.

Как только удаётся правильно настроить машину, становится намного лучше. Наверное, в такие моменты у нас будет больше шансов успешнее работать и с шинами», — цитирует Феттеля MotorsportWeek.

Напомним, в Монако Феттель впервые в сезоне занял второе место. Подняться на вторую строчку Себастьяну помог штраф Макса Ферстаппена, пилот «Ред Булл» финишировал вторым, но из-за штрафа в протоколе значится на четвёртом месте.