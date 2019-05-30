Руководство Ф-1 не беспокоится из-за проблем с финансированием Гран-при США
Коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес признался, что не беспокоится в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Гран-при США в Остине. Ранее стало известно, что организаторы не подали необходимые документы в отведённый срок, что приведёт к сокращению финансирования этапа. Сокращение оценивается примерно в $ 25 млн. По данным Autoweek, муниципалитет Остина так и не утвердил финансовый план.
«У нас отличные взаимоотношения с организаторами. Гонка в Остине очень важна. Мы с нетерпением ждём, когда приедем в Остин в октябре. Уверен, что так будет и впредь. Эту трассу любят болельщики, фанаты и члены команд», — цитирует Братчеса AFP.
Представители оргкомитета гонки пока не комментируют сложившуюся ситуацию.
Братчес: Формула-1 ведёт переговоры о проведении этапов в ЮАР и Марокко
- 30 мая 2019
-
11:23
-
11:12
-
10:30
-
09:21
-
00:26
-
00:06
- 29 мая 2019
-
22:59
-
22:50
-
20:49
-
20:00
-
18:45
-
17:48
-
16:46
-
15:36
-
14:54
-
14:17
-
14:15
-
13:47
-
12:55
-
12:30
-
11:48
-
10:17
-
09:26
-
00:58
- 28 мая 2019
-
23:59
-
23:03
-
21:36
-
20:25
-
19:30
-
18:28
-
17:23
-
16:56
-
15:45
-
15:12
-
14:00
Партнерский контент