Руководство Ф-1 не беспокоится из-за проблем с финансированием Гран-при США

Коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес признался, что не беспокоится в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Гран-при США в Остине. Ранее стало известно, что организаторы не подали необходимые документы в отведённый срок, что приведёт к сокращению финансирования этапа. Сокращение оценивается примерно в $ 25 млн. По данным Autoweek, муниципалитет Остина так и не утвердил финансовый план.

«У нас отличные взаимоотношения с организаторами. Гонка в Остине очень важна. Мы с нетерпением ждём, когда приедем в Остин в октябре. Уверен, что так будет и впредь. Эту трассу любят болельщики, фанаты и члены команд», — цитирует Братчеса AFP.

Представители оргкомитета гонки пока не комментируют сложившуюся ситуацию.