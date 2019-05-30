Хюлькенберг: в Монако всё пошло не так

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился разочарованием от результатов Гран-при Монако. В Монте-Карло немец занял лишь 13-е место. Гонка сложилась для Хюлькенберга неудачно, сперва он попал в аварию с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером, а затем был вынужден зайти в боксы из-за прокола. После этого Хюлькенберг ещё и попал в затор с участием Антонио Джовинацци и Роберта Кубицы.
«У меня был прокол, я потерял много времени, затем зашёл в боксы. Затем ещё был активирован режим машины безопасности, остальные пилоты получили преимущество в 10 секунд, я потерял время и позиции. Затем всё стало ещё хуже. Всё пошло не так, в общем-то.
Что касается инцидента с Леклером, мне сказали, что я мог чувствовать его приближение. Но я считаю, что ему стоило оценить, возможен там обгон или нет», — приводит слова Хюлькенберга RaceFans.
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