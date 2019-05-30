«Мерседес» назвал две причины, по которым поставил Хэмилтону «медиум»

Стратег «Мерседеса» Джеймс Воулз объяснил, почему во время Гран-при Монако команда решила поставить Льюису Хэмилтону на пит-стопе шины «медиум», а не «хард». В итоге британец с трудом сдержал позади Макса Ферстаппена, чьи шины лучше сохранились к концу гонки.



«Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться в четверг. Мы были одной из топ-команд, которая использовала на длинных сериях во второй практике „медиум“ и „софт“. Условия на трассе были немного хуже, чем во время гонки, но всё-таки достаточно репрезентативные, чтобы оценить, как работают шины. На длинных сериях на „медиуме“ мы смогли увидеть, что жизненный цикл шин должен быть достаточным, чтобы одолеть отрезок, который оставался при выезде машины безопасности. Это и вызвало наше решение. Мы знали, что ситуация будет на грани, но также мы знали, что „медиум“ должен справиться.



Вторая причина выбора „медиума“ — шанс, что во время гонки пойдёт дождь. В итоге дело ограничилось лишь лёгким дождиком, но мы предсказывали, что он будет чуть серьёзнее. Недостаточным для перехода на промежуточные шины, но достаточным, чтобы на сликах было очень сложно. А „медиум“ при такой ситуации работает чуть лучше, так как он слегка мягче», — заявил Воулз в интервью пресс-службе «Мерседеса».