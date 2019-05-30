Феттель опроверг слухи о проблемах «Феррари» с задней подвеской

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель опровег слухи, что проблемы команды связаны с работой задней подвески болида. Ранее сообщалось, что неудачная концепция болида «Феррари» привела к проблемам с аэродинамикой. Так, болид «Феррари» удачно справляется с длинными прямыми, но уступает «Мерседесу» в поворотах.
«Подвеска делает то, что и должна. Просто нам не хватает прижимной силы, отсюда возникают проблемы с температурой шин», — цитирует Феттеля GrandPX.News.
Напомним, в нынешнем сезоне пилоты «Феррари» ещё не поднимались выше второго места. В Кубке конструкторов «Мерседес» по итогам шести гонок сезона обеспечил себе гигантский отрыв от главного конкурента, составляющий 118 очков. Феттель в зачёте пилотов занимает третье место, набрав 82 очка. Возглавляет зачёт гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (137).
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