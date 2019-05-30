Боттас потерял время на пит-стопе из-за того, что Хэмилтон задел гайковёрт

Директор «Мерседеса» по стратегии Джеймс Воулз заявил, что пилот команды Валттери Боттас сделал всё правильно перед заходом в боксы во время выхода машины безопасности. Финский гонщик находился на второй позиции позади напарника Льюиса Хэмилтона. В итоге Боттас притормозил остальных участников, чтобы у Хэмилтона было достаточно времени на замену шин. По словам Воулза, пит-стоп затянулся, так как Хэмилтон наехал на гайковёрт.

«Когда делаешь двойной пит-стоп во время выхода машины безопасности, важно, чтобы был промежуток между двумя болидами. Первую машину нужно обслужить так, чтобы сразу после этого второй болид зашёл в боксы. Валттери всё сделал идеально.

Льюис закончил пит-стоп, а после этого сразу появился Валттери. К сожалению, когда Хэмилтон выезжал, он зацепил гайковёрт. В итоге из-за этого мы потеряли несколько десятых секунды.

Мы потеряли время, а «Ред Булл» провёл очень хороший пит-стоп, один из лучших в сезоне. В итоге машины появились на пит-лейн, и Ферстаппен зацепил Боттаса», — цитирует Воулза RaceFans.