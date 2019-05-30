Названы главные участники «Шёлкового пути», участие команды де Роя под вопросом

Заместитель руководителя проекта «Шёлковый путь» Фредерик Лекиен рассказал, какие ведущие гонщики примут участие в ралли-марафоне 2019 года, который пройдет с 7 по 16 июля по территории России, Монголии и Китая.



«Думаю, при столь солидном составе будет трудно угадать, кто станет победителем. Начнем с категории мотоциклов. На «Шёлковом пути» будут все топ-команды: «КТМ», «Хускварна», «Хонда», «Ямаха»… Это не удивительно, ведь гонка мотоциклетного зачёта входит в календарь чемпионата мира по ралли-рейдам среди мотоциклов и за «Шелковый путь» ФИМ будет давать двойные очки. Россия тоже будет достойно представлена — в частности, Анастасией Нифонтовой, которая отлично выступила на «Дакаре».



В классе внедорожников вновь выступит прошлогодний победитель Язид Аль-Раджи. Также мы рады приветствовать Нассера Аль-Аттию, Владимира Васильева и не только. На экс-заводском «Пежо» поедет американский гонщик Брайс Мензис. Также ждём ведущих китайских гонщиков. Рады подтвердить, что в групповом зачёте поедут команды «КАМАЗ-мастер», «МАЗ», «Хино», «Маммут», — передает слова Лекиена корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.



Окончательный список участников будет обнародован в скором времени, но в нём вряд ли окажутся представители голландской команды Жерара де Роя, хотя член его коллектива Федерико Вильягра очень хотел выступить на «Шёлковом пути».



«Мы сейчас работаем над новым спонсорским контрактом с «Ивеко». Не все так просто с учётом переезда «Дакара» в Саудовскую Аравию. Федерико Вильягра очень хотел выступить здесь, но сейчас ситуация трудная. Думаю, в ближайшем будущем он всё-таки сможет выйти на старт этой гонки. Вероятно, в этом году у моей команды не получится принять участие, но верю, что получится в следующем», — объяснил ситуацию де Рой.