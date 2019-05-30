Разбитая машина, огонь и Grid Girls. Лучшие фото с Russian Drift Series
26 мая в Рязани на трассе «Атрон» прошел второй этап по дрифту в рамках Russian Drift Series GP. Первое место занял японец Тецуя Хибино из команды «Fresh Auto», победивший в финале пилота “Aimol Racing Russia» Чарльза Энга. Бронзовым призёром стал партнёр Энга по команде “Aimol Racing Russia» Илья Федоров.
Лучшие кадры со второго этапа Russian Drift Series — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Павла Ткачука.
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