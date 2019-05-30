Разбитая машина, огонь и Grid Girls. Лучшие фото с Russian Drift Series

26 мая в Рязани на трассе «Атрон» прошел второй этап по дрифту в рамках Russian Drift Series GP. Первое место занял японец Тецуя Хибино из команды «Fresh Auto», победивший в финале пилота “Aimol Racing Russia» Чарльза Энга. Бронзовым призёром стал партнёр Энга по команде “Aimol Racing Russia» Илья Федоров.

Лучшие кадры со второго этапа Russian Drift Series — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Павла Ткачука.