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Разбитая машина, огонь и Grid Girls. Лучшие фото с Russian Drift Series

Разбитая машина, огонь и Grid Girls. Лучшие фото с Russian Drift Series
Авто / Russian Drift Series 0

26 мая в Рязани на трассе «Атрон» прошел второй этап по дрифту в рамках Russian Drift Series GP. Первое место занял японец Тецуя Хибино из команды «Fresh Auto», победивший в финале пилота “Aimol Racing Russia» Чарльза Энга. Бронзовым призёром стал партнёр Энга по команде “Aimol Racing Russia» Илья Федоров.

Лучшие кадры со второго этапа Russian Drift Series — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Павла Ткачука.

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