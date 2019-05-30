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В 2017 году «Порше» разработала двигатель для Формулы-1

В 2017 году «Порше» разработала двигатель для Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Руководитель автоспортивного подразделения «Порше» Фритц Энцингер подчеркнул, что компания успела разработать двигатель для болида Формулы-1 в 2017 году, хотя в дальнейшем и отказалась от идеи участия в «Королевских гонках».

«В 2017 году были определённые предпосылки, что правила будут изменены и система рекуперации энергии выхлопных газов больше не потребуется. В итоге в конце 2017 года мы получили указание от материнской компании разработать шестицилиндровый двигатель высокой эффективности, несмотря на уход команды из WEC.

Разработать нужно было на деле, а не на бумажном проекте, с возможностью тестов силовой установки уже в 2019 году. Если бы компания решила выставить команду «Порше» в 2021 году на стартовую решётку Формулы-1, мы были бы готовы к этому», — приводит слова Фритца Энцингера Motorsport-Total.

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