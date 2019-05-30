В 2017 году «Порше» разработала двигатель для Формулы-1

Руководитель автоспортивного подразделения «Порше» Фритц Энцингер подчеркнул, что компания успела разработать двигатель для болида Формулы-1 в 2017 году, хотя в дальнейшем и отказалась от идеи участия в «Королевских гонках».
«В 2017 году были определённые предпосылки, что правила будут изменены и система рекуперации энергии выхлопных газов больше не потребуется. В итоге в конце 2017 года мы получили указание от материнской компании разработать шестицилиндровый двигатель высокой эффективности, несмотря на уход команды из WEC.
Разработать нужно было на деле, а не на бумажном проекте, с возможностью тестов силовой установки уже в 2019 году. Если бы компания решила выставить команду «Порше» в 2021 году на стартовую решётку Формулы-1, мы были бы готовы к этому», — приводит слова Фритца Энцингера Motorsport-Total.
- 30 мая 2019
-
19:32
-
18:24
-
18:15
-
17:45
-
17:45
-
17:08
-
16:01
-
14:55
-
14:36
-
13:29
-
13:13
-
13:05
-
12:31
-
12:22
-
11:23
-
11:12
-
10:30
-
09:21
-
00:26
-
00:06
- 29 мая 2019
-
22:59
-
22:50
-
20:49
-
20:00
-
18:45
-
17:48
-
16:46
-
15:36
-
14:54
-
14:17
-
14:15
-
13:47
-
12:55
-
12:30
-
11:48