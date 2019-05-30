DTM планирует переход на гибридные двигатели в 2021 или 2022 году

Руководитель серии DTM Герхард Бергер подчеркнул, что в 2021 или 2022 году чемпионат перейдёт на использование гибридных двигателей. По словам Бергера, к этому стремятся не только в руководстве серии, но и среди автопроизводителей.



«Я не думаю, что это повлияет на элемент шоу. Но это является необходимостью, учитывая возрастающий тренд на городские автомобили и это не увеличит расходов на производство. Сейчас мы работаем над тем, чтобы ввести гибридные двигатели в 2021 или 2022 году.



Запрос на переход на гибридные силовые установки идёт как от руководства серии, так и со стороны команд и автопроизводителей. Даже спонсорам хочется ассоциировать себя именно с экологичными технологиями», — приводит слова руководителя серии Герхарда Бергера Motorsport.