Бергер считает, что Феттель не чувствует себя комфортно рядом с Леклером

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер считает, что из-за Шарля Леклера Себастьян Феттель чувствует себя в «Феррари» не до конца комфортно.



«Себастьян Феттель должен чувствовать себя в команде как дома, ему нужна непринуждённая обстановка. Сейчас он не может показать свои способности на 110 процентов, как обычно. Так же было, когда он выступал в одной команде с Даниэлем Риккардо в «Ред Булл». Себастьян такой же трудолюбивый гонщик, как и Шумахер, но, в сравнении с Михаэлем, ему не хватает умения руководить командой и требовать найма нужных людей. Но сейчас он на сто процентов сосредоточен на том, чтобы доказать, что он по-прежнему номер один.



Хэмилтон? У Льюиса суперэго. Прежде чем покинуть «Мерседес», он хочет сравняться с Шумахером по количеству титулов. Он мне больше всех напоминает Айртона Сенну», — цитирует Бергера GPFans.