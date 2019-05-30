Риккардо: теперь у «Рено» есть настоящий квалификационный режим

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо доволен силовой установкой французской команды. По словам австралийца, теперь у него есть возможность почувствовать, что мотор обладает квалификационным режимом.

«И я, и Нико отдали должное команде, наш квалификационный режим достаточно силён. Сравнивая с минувшим годом, могу сказать, что перед некоторыми апексами я перехожу на одну передачу выше. Так что определённо мотор лучше, чем в прошлом году. Теперь у нас есть настоящий квалификационный режим. Чувствую, мы движемся в верном направлении, а самое приятное заключается в том, что дальше будет ещё лучше», — приводит слова Риккардо официальный сайт Формулы-1.

На Гран-при Монако Даниэль Риккардо финишировал девятым. После шести этапов чемпионата он занимает тринадцатое место в общем зачёте, набрав 8 баллов.