Российский экипаж выбыл из Ралли Казахстана из-за аварии на дорожной секции

Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli, в котором рассказали о четвёртом этапе третьего этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Ралли Казахстана.



Победу на четвертом спецучастке одержал пилот из Саудовской Аравии – Язид Аль-Раджи. Он реабилитировался после вчерашнего переворота, и, стартовав с шестой позиции, показал лучшее время дня. Но в итоговой классификации Язид остался далеко позади, так как накануне получил четырёхчасовую пенализацию за несоблюдение различных пунктов регламента после аварии.



На второй позиции завершил четвёртый спецучасток супружеский дуэт Петерансель. Якуб Пшигонски, проявляющий завидную стабильность, четвертый день подряд финишировал третьим, что позволило ему переместиться на одну позицию вверх и обосноваться на втором месте. Он подвинул вниз голландского гонщика Бернхарда тен Бринке, который уступил лидеру шесть минут. Теперь соперников в борьбе за вторую ступень подиума разделяет всего одна минута. Лидер гонки Нассер Аль-Аттия сохраняет в генеральной классификации задел почти в девять минут.



Четвёртый этап оказался последним для экипажа Татьяны Сычёвой. На дорожной секции в её мотовездеход врезался дорожный автомобиль и повредил каркас безопасности. Согласно регламенту, технический комиссар снял автомобиль с гонки.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Maxi & Ameli.