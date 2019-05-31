Риккардо рассказал о случае, когда Марко назвал его идиотом

Бывший пилот программы «Ред Булл» Даниэль Риккардо, выступающий ныне за «Рено», рассказал о том, как у него складывались отношения с советником «РБ» по автоспорту Хельмутом Марко. Австралиец поведал о случае, когда функционер был настолько на него зол, что позволил себе оскорбительное высказывание.

«Марко сыграл важную роль в моей карьере и в моём развитии. Но видеть его имя на дисплее телефона не всегда было приятно. Худший звонок от него я получил почти десять лет назад. В 2010 году я начинал выступать в „Формуле Рено“ и был одним из фаворитов. За две недели до первых тестов я попал в аварию на горном велосипеде и сломал запястье. Знал, что не смогу проехать тесты, потому как едва мог шевелить рукой.

Тем не менее, я полетел в Херес. Хотел показать, что попытаюсь попробовать. После прогревочного круга я сразу вернулся в боксы и извинился перед парнями. Потом мне позвонил Хельмут и спросил, что произошло. Я сказал, что правда попробовал, но это не сработало. Но добавил, что я буду готов к первой гонке. Тишина висела до тех пор, пока он не назвал меня идиотом, после чего положил трубку", — приводит слова Риккардо Motorsport-Total.