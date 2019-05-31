Бергер: Бинотто вернул «Феррари» ДНК, но нужно время

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер поддержал руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто. По мнению Бергера, Бинотто сможет выправить ситуацию.

«Решение о назначении Бинотто было правильным. После ухода Монтеземоло и Доменикали «Феррари» изменилась. Эта команда уже была не той, которую я знал. С Бинотто «Феррари» вновь обрела свою ДНК, но нужно время, чтобы стабилизировать ситуацию.

Я уверен, что «Феррари» нужна победа, чтобы снять напряжение и изменить ситуацию. То, что я увидел в Баку, убедило меня, что «Феррари» может побороться за чемпионство. Но затем в Монако вновь всё изменилось, у команды не было достаточной скорости. Поэтому я до сих пор не могу понять потенциал «Феррари». Безусловно, если команда хочет бороться за чемпионство, нужно устранить все глупые ошибки», — цитирует Бергера Gazzetta dello Sport.