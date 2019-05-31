Гасли заявил, что не чувствует давления, несмотря на слабые результаты

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли признался, что не переживает о своём будущем в команде, несмотря на появившиеся слухи о возможной замене. Так, ранее появилась информация, что пилот «Рено» Нико Хюлькенберг может заменить Гасли в «Ред Булл».
«С самого начала сезона многое пошло не так. Мы в команде прекрасно знаем, что происходит. Находясь вне команды, можно смотреть только на результаты. Но мы в команде обладаем большей информацией. Руководство «Ред Булл» понимает, почему сложилась такая ситуация, какие у нас были проблемы.
Думаю, что менеджмент меня очень хорошо поддерживает. Мне пытаются создать оптимальные условия, чтобы я показывал хорошие результаты и развивался.
Посмотрите на Фернандо Алонсо и «500 миль Индианаполиса». Если посмотреть на результат, то он был плохим, но там наверняка были свои причины. Думаю, большинство людей не знает, что там действительно произошло.
Мне нужно и дальше сосредоточиться на выполнении своей работы, выжимать максимум. Именно это я и пытаюсь сделать», — цитирует Гасли Planet F1.
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