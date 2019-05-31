В «Макларене» отметили огромный прогресс двигателя «Рено»

Технический директор «Макларена» Джеймс Ки высоко оценил работу «Рено» над двигателем. Ки заявил, что в текущем сезоне французская компания добилась огромного прогресса. Напомним, на болиды «Макларена» установлены двигатели «Рено».

«Нужно признать, что мы сделали хорошие шаги вперёд с силовыми установками «Рено». Думаю, это самый большой прогресс за всё время работы с «Рено». Это внушает оптимизм. С ними приятно снова работать, кажется, уже в третий раз подряд у нас сотрудничество», — цитирует Ки Crash.

В текущем сезоне «Макларен» в Кубке конструкторов занимает четвёртое место, набрав 30 очков. Ближайший преследователь, команда «Рейсинг Пойнт», находится в 13 очках от «Макларена». В то же время «Макларен» отстаёт от занимающей третью строчку команды «Ред Булл» на 80 баллов.