Источник: «Мерседес» останется в Формуле-1 как минимум до 2025 года
«Мерседес» продолжит выступление в Формуле-1 как минимум до 2025 года, утверждает Corriere dello Sport. По данным источника, решение о продолжении выступлений в «Королевских гонках» было принято новым директором Daimler AG Олой Каллениусом. В то же время «Мерседес» планирует и дальше развивать программу в Формуле-Е. При этом не исключается, что компания откажется от проекта в «24 часах Ле-Мана».
Напомним, в нынешнем сезоне «Мерседес» доминирует в Формуле-1. Гонщики команды выиграли все гонки в сезоне. В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Феррари» на 118 очков, а «Ред Булл» — на 147 очков.
Ранее сообщалось, что после прихода Каллениуса Вольф может покинуть «Мерседес» и занять одну из руководящих должностей в Формуле-1.
Ньюи опасается, что «Мерседес» получит преимущество в 2021 году
- 31 мая 2019
-
17:07
-
17:00
-
16:14
-
15:41
-
14:49
-
14:28
-
13:32
-
12:10
-
11:51
-
10:54
-
10:43
-
10:04
-
09:28
-
01:11
-
00:29
-
00:12
- 30 мая 2019
-
23:04
-
21:19
-
20:54
-
19:32
-
18:24
-
18:15
-
17:45
-
17:45
-
17:08
-
16:01
-
14:55
-
14:36
-
13:29
-
13:13
-
13:05
-
12:31
-
12:22
-
11:23
-
11:12
Партнерский контент