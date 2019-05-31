Источник: «Мерседес» останется в Формуле-1 как минимум до 2025 года

«Мерседес» продолжит выступление в Формуле-1 как минимум до 2025 года, утверждает Corriere dello Sport. По данным источника, решение о продолжении выступлений в «Королевских гонках» было принято новым директором Daimler AG Олой Каллениусом. В то же время «Мерседес» планирует и дальше развивать программу в Формуле-Е. При этом не исключается, что компания откажется от проекта в «24 часах Ле-Мана».

Напомним, в нынешнем сезоне «Мерседес» доминирует в Формуле-1. Гонщики команды выиграли все гонки в сезоне. В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Феррари» на 118 очков, а «Ред Булл» — на 147 очков.

Ранее сообщалось, что после прихода Каллениуса Вольф может покинуть «Мерседес» и занять одну из руководящих должностей в Формуле-1.