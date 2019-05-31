Мазепин — о лучшем времени на тестах Формулы-1: было относительно просто

Российский гонщик Никита Мазепин прокомментировал свой результат на тестах Формулы-1 в Барселоне, где ему удалось показать быстрейшее время за рулём «Мерседеса». Круг в исполнении Мазепина стал вторым по скорости в истории автодрома «Каталунья».



«Мне комфортно ездить на быстрых и сбалансированных машинах. Я могу показывать на них хорошие времена, мне нужна уверенность в машине. Проехать второй круг в истории Барселоны мне было относительно просто, потому что я понимал баланс машины и был в ней уверен. На данный момент в Формуле-2 мне сложнее сделать это, так как эта машина хоть и быстрее GP3, но в то же время больше скользит.



Я доволен последствиями этого круга и тем, каким быстрым он получился. Но сам круг с моей стороны не был особенным. Я сделал его с третьей попытки, потому что были проблемы с трафиком. Следовательно, чувствую внутри себя, что мог бы проехать тот круг ещё быстрее. В целом же я был очень доволен поведением машины и приятно удивлён тем, насколько профессионально работает команда. Прекрасно понимаю, почему они так доминируют в Формуле-1 на старте этого сезона», — заявил Мазепин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.

«Пусть думают о своей машине, а не жалуются». Мазепин отвечает на насмешки Марко Нравится ли россиянину именной турборежим, насколько хорош был тот самый круг на тестах Ф-1 и чего пока не хватает в Формуле-2.