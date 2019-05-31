Бриаторе сомневается, что Алонсо вернётся на «Инди-500» с «Маклареном»

Бывший руководитель «Рено» Флавио Бриаторе считает, что Фернандо Алонсо больше не будет пробовать силы в гонке «500 миль Индианаполиса» в составе «Макларена». В 2019 году Алонсо с «Маклареном» не сумел преодолеть квалификацию.

«Подготовка к «Инди» была плохо организована. Очень плохо. Это была полная катастрофа. Захочет ли Алонсо ещё раз побороться за «тройную корону» в составе другой команды? Будем надеяться», — цитирует Бриаторе Movistar.

После неудачной квалификации «Макларен» мог выкупить право участия в гонке у одной из команды, занявшей более высокое место в квалификации, но в итоге было решено отказаться от этого варианта. СМИ утверждают, что против выкупа места был и сам Фернандо Алонсо.