Бриаторе сомневается, что Алонсо вернётся на «Инди-500» с «Маклареном»
Бывший руководитель «Рено» Флавио Бриаторе считает, что Фернандо Алонсо больше не будет пробовать силы в гонке «500 миль Индианаполиса» в составе «Макларена». В 2019 году Алонсо с «Маклареном» не сумел преодолеть квалификацию.
«Подготовка к «Инди» была плохо организована. Очень плохо. Это была полная катастрофа. Захочет ли Алонсо ещё раз побороться за «тройную корону» в составе другой команды? Будем надеяться», — цитирует Бриаторе Movistar.
После неудачной квалификации «Макларен» мог выкупить право участия в гонке у одной из команды, занявшей более высокое место в квалификации, но в итоге было решено отказаться от этого варианта. СМИ утверждают, что против выкупа места был и сам Фернандо Алонсо.
Бриаторе раскритиковал руководство «Феррари» из-за ошибок в стратегии
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