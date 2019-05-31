Риккардо назвал Ферстаппена более быстрым пилотом, чем Феттель

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо, который на разных этапах карьеры являлся напарником по команде как Себастьяна Феттеля, так и Макса Ферстаппена, сравнил их потенциал.

«Макс быстрее. Не хочу сказать ничего плохого о Себастьяне, он ни в коем случае не медленный. Но Макс по-прежнему молод и быстр уже сейчас, и, вероятно, он станет ещё быстрее. Себастьян же в нашем деле уже давно.

Думаю, что любой пилот всегда продолжает прогрессировать, но чем дольше ты в Ф-1, тем меньше остаётся пространства для роста. У Себастьяна меньше пространства, чем у Макса», — приводит слова австралийца Planet F1.

Даниэль Риккардо выступал за «Ред Булл» вместе с Себастьяном Феттелем в 2014 году. А с Максом Ферстаппеном в период 2016-2018 гг. австралийцу по итогам сезона удалось опередить Феттеля, также он дважды опережал в общем зачёте Ферстаппена.