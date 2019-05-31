Леклер: у «Феррари» было уже много разочарований, но нужно продолжать работать

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил разочарование стартом сезона, но выразил уверенность, что команда сумеет прибавить.

«К сожалению, это не то начало сезона, на которое мы рассчитывали. У нас уже было достаточно разочарований. Но нам нужно продолжать работать настолько упорно, насколько это возможно, и тогда результат придёт.

Что касается ситуации в Монако, то мы должны извлекать уроки из таких ситуаций, ведь вылет в первом сегменте квалификации был большим разочарованием. Это была не та стартовая позиция, на которую мы надеялись, хотя мы и ждали сложной гонки. Авария с Хюлькенбергом? Считаю, что это был не более чем гоночный инцидент», — приводит слова монегаска GPFans.

Напомним, Шарль Леклер не сумел финишировать на Гран-при Монако.