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Леклер: у «Феррари» было уже много разочарований, но нужно продолжать работать

Леклер: у «Феррари» было уже много разочарований, но нужно продолжать работать
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил разочарование стартом сезона, но выразил уверенность, что команда сумеет прибавить.

«К сожалению, это не то начало сезона, на которое мы рассчитывали. У нас уже было достаточно разочарований. Но нам нужно продолжать работать настолько упорно, насколько это возможно, и тогда результат придёт.

Что касается ситуации в Монако, то мы должны извлекать уроки из таких ситуаций, ведь вылет в первом сегменте квалификации был большим разочарованием. Это была не та стартовая позиция, на которую мы надеялись, хотя мы и ждали сложной гонки. Авария с Хюлькенбергом? Считаю, что это был не более чем гоночный инцидент», — приводит слова монегаска GPFans.

Напомним, Шарль Леклер не сумел финишировать на Гран-при Монако.

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