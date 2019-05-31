Квят считает, что у «Торо Россо» есть шансы в борьбе с «Рено» и «Альфа Ромео»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал удачный для себя старт сезона, а также оценил шансы команды в борьбе с «Альфа Ромео» и «Рено».

«В этом году мы были хороши на каждой трассе. В Австралии в определённый момент я был одним из быстрейших. После неудач в Китае и Азербайджане мы многое проанализировали и поняли. В итоге в Барселоне мы стали лучшими из середины пелотона, а в Монако мы снова боролись за звание „лучших среди остальных“.

Думаю, что как пилот я очень хорошо раскрываю потенциал болида. У нас получается хорошо работать, и у нас всегда есть темп для того, чтобы бороться в середине пелотона.

Что касается борьбы с «Альфа Ромео» и «Рено», то у них есть ресурсы, но мы фокусируемся на собственной работе. У нас меньший бюджет, но нам не стоит переживать из-за этого. Думаю, что у «Торо Россо» есть хороший план и мы не будем останавливаться», — приводит слова Квята Motorsport-Total.

После шести этапов чемпионата «Торо Россо» опережает в общем зачёте и «Альфа Ромео», и «Рено».