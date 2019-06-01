Абитебуль заявил, что новый технический регламент Формулы-1 готов на 80-90 %

Глава «Рено» Сириль Абитебуль исключил возможность подписания технического регламента всеми командами в июне 2019 года, но отметил, что новый свод правил, который вступит в действие с 2021 года, готов на 90%.
Отметим, что даты презентации нового технического регламента переносились уже не единожды, ожидалось, что он будет согласован к июню, но, судя по всему, этого не случится.
«Подпишут ли все команды, ФИА и Формула-1 контракт к моменту проведения Всемирного совета по автоспорту в середине июня? Нет, очевидно, что нет. Но на мой взгляд, много работы уже сделано. Думаю, что суть заключается в согласовании ключевых принципов — коммерческих и финансовых перспектив, технической стороны и спортивной составляющей. Думаю, что с точки зрения этих принципов всё готово на 80-90%.
Так что с достаточно верой в дело и доброй волей, а также возможно небольшим толчком со стороны ФИА и Формулы-1, всё будет готово. Нет никаких причин для того, чтобы основы регламента не были представлены на Всемирном совете в конце года", — приводит слова Абитебуля Crash.
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