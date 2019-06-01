Аль-Аттия сохранил лидерство на Ралли Казахстана, несмотря на потерю 45 минут

Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli, в котором рассказали о пятом дне третьего этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Ралли Казахстана.
Такого развития событий, когда все три пилота, занимающие верхние строчки в протоколе, начали один за другим ломаться или попадать в неприятные истории, не было давно. Первым сломался Нассер Аль-Аттия и потерял 45 минут. Затем сломался привод у Бернхарда Тен Бринке, и он застрял в дюне, а потом у голландца возникли проблемы с коробкой передач и другие механические проблемы, так что ему пришлось досрочно завершить спецучасток. Якуб Пшигонски стал близок к победе как никогда, но незадолго до финиша перевернулся.
Лучшее время дня в итоге показал Язид Аль-Раджи, однако прежний штраф не даёт ему шанса на общую победу. Второй результат на счету Стефана Петеранселя и его жены Андреа. Француз теперь на второй позиции и в генеральной классификации — он на пять с половиной минут отстаёт от Аль-Аттии, который благодаря сильному завершению спецучастка восстановил лидирующую позицию.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Maxi & Ameli.
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