Детские билеты на Гран-при России начали продавать за 990 рублей

Промоутер Гран-при России АНО «РОСГОНКИ» запустил акцию по продаже детских билетов на предстоящий этап Формулы-1, сообщает пресс-служба «Сочи-Автодрома».
По акции до 20 июня есть возможность приобрести детские билеты на этап Формулы-1 в Олимпийском парке за 990 рублей. Воспользоваться спецтарифом можно при покупке не менее двух билетов 1-й категории на трибуны Т1 Сергея Сироткина, Т3 Даниила Квята, Т4, а также в Зону свободного размещения.
После оплаты заказа клиент получит подтверждение о покупке вместе с промокодами. Каждый промокод дает возможность приобрести не более чем два детских билета.
Гран-при России пройдет с 26 по 29 сентября на «Сочи-Автодроме». Во время этапа Формулы-1 на трассе в Олимпийском парке также пройдут гонки поддержки международных чемпионатов Формулы-2 и Формулы-3. Болельщиков ждет программа развлечений, авиашоу, выступление группы «Мумий Тролль» и других известных артистов.
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