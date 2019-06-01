Грожан: у нас есть потенциал для того, чтобы стать четвёртыми

Пилот «Хааса» Ромен Грожан подчеркнул, что у команды есть потенциал, чтобы занять четвёртую позицию в Кубке конструкторов.
«В этом сезоне в середине пелотона очень плотная борьба, три десятые секунды в квалификации могут разделить шестое и 15-е место. Это крайне интересно и является отличным вызовом для гонщиков. Ты постоянно должен атаковать на пределе возможностей.
Было бы очень здорово сражаться за победы и подиумы, но сейчас реальность такова, что топ-команды очень далеко. Но у нас есть потенциал для того, чтобы стать четвёртыми в Кубке конструкторов, для этого нужно все сделать правильно и прекратить допускать даже мелкие ошибки, начать набирать очки. Я с нетерпением жду этапа в Канаде», — приводит слова Ромена Грожана Motorsport Week.
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