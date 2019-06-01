Джейми Чедвик не будет тестировать болид «Уильямса»
Джейми Чедвик, текущий лидер зачёта женской серии W Series, ставшая пилотом по развитию команды Формулы-1 «Уильямс», не будет участвовать в тестах команды.
«Мы очень рады, что Джейми Чедвик присоединилась в команде. Она в этом сезоне участвует в W Series, выиграла первую гонку и отлично проехала на этапе в Зольдере. Она будет работать на симуляторе, погружаться в работу на заводе и взаимодействовать с инженерами. Это должно повысить её конкурентоспособность.
В настоящее время мы планируем работу на симуляторе, а затем она поедет с нами на несколько этапов Формулы-1, чтобы увидеть работу команды на трассе. Но на данный момент у нас не запланировано программ с её участием в роли пилота», — приводит слова Клэр Уильямс F1i.
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