Будущее гонки в Сильверстоуне всё ещё под вопросом

Руководство Формулы-1 продолжает работу над организацией календаря чемпионата на следующий сезон. Уже сейчас известно, что в 2020 году зрители увидят два новых этапа — Гран-при Вьетнама и Гран-при Нидерландов. При этом появление новых этапов ставит под вопрос проведение ряда существующих Гран-при. В первую очередь под угрозой находятся гонки в Испании и Германии.

Также контракта на 2020 год нет и у промоутеров Гран-при Великобритании, что ставит под сомнение будущее этапа.

Председатель Британского клуба гонщиков (BRDC) Джон Грант проинформировал, что соглашение на 2020 год всё ещё не подписано, но отметил, что переговоры с Liberty Media проходят в конструктивном ключе, сообщает GPToday.

Добавим, что под угрозой исключения из календаря находятся этапы в Мексике и Италии.