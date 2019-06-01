Эрикссон назвал главную проблему Формулы-1

Экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон, выступающий ныне в IndyCar, поделился мнением о нынешнем положении вещей в «Больших призах». По его мнению, чемпионат превратился в состязание производителей, а пилоты, выступающие за команды-середняки, рискуют здесь разрушить себе карьеру.
«В Формуле-1 очень высок риск того, что ты навредишь своей репутации. В Формуле-1 очень легко оказаться виноватым. Тут говорят, что кто-то недостаточно хорош, кто-то дерьмово выступает, кто-то то, кто-то это. Я люблю Формулу-1, это всегда будет главная серия, но я думаю, что проблема Ф-1 в том, что это чемпионат производителей.
Что же касается пилотов, то если ты в топ-команде, то чемпионат великолепен, а если ты выступаешь за середняков, то это совершенно иной чемпионат и в нём очень легко представить себя в невыгодном свете. А после уже сложно показать то, на что ты способен. Сейчас я чувствую, что у меня получается восстанавливать свою репутацию», — приводит слова шведа GPblog.
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