В «Уильямсе» не намерены списывать со счетов сезон-2019

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс не считает, что команде стоит списывать со счетов нынешний сезон и концентрироваться на работе над болидом на 2020 год.
«Нет, мы никогда и ничего не списываем. Такого никогда не было и не будет, невзирая ни на какие результаты. Это не в наших правилах, мы не будем делать этого лишь из-за того, что мы недостаточно хороши. На данный момент мы рассматриваем нынешний и следующий сезоны в связке.
Мы продолжаем развитие и прибавляем от гонки к гонке. Мы определённо видим, что у нас это получается. Отставание от соперников сокращается, мы стали ближе к девятой команде и мы будем продолжать нашу работу на протяжении всего сезона", — приводит слова Уильямс Motorsport.
После шести этапов чемпионата «Уильямс» остаётся единственной командой, которая не набрала ни одного очка.
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