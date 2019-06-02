Хэмилтон считает, что проводит сезон на среднем уровне

Действующий чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что начало сезона проводит не на самом высоком уровне.

«Я определённо чувствую, что выступаю на среднем уровне. Возможно, немного выше среднего, но первые шесть гонок я провёл средне. Добился максимально возможного результата. Но с точки зрения скорости испытывал проблемы. Вне всяких сомнений, на протяжении чемпионата я буду прибавлять.

Надеюсь, на определённом этапе я преодолею трудности и верну лучшую форму. Не могу сказать, случится это в следующей гонке или ещё через десять этапов. Но я очень сосредоточен на том, чтобы исправить все недостатки в ближайшее время", — приводит слова Хэмилтона Autosport.

На первых шести этапах чемпионата мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон добыл четыре победы и лидирует в общем зачёте с отрывом в 17 баллов от ближайшего преследователя.