Албон: в «Торо Россо» начали раскрывать потенциал болида
Пилот «Торо Россо» Александер Албон считает, что команда постепенно набирает обороты и начала по-настоящему раскрывать потенциал машины.
«У нас всегда была хорошая машина. Полагаю, что с точки зрения скорости мы всегда могли претендовать на выход в третий сегмент квалификации. В каждой гонке сезона я финишировал между восьмым и двенадцатым местом.
Думаю, что теперь мы наконец начали раскрывать потенциал болида. У нас всегда была скорость, чтобы быть первой командой середины пелотона. В Монако же нам впервые удалось собрать всё воедино", — приводит слова Албона F1i.
После шести этапов чемпионата мира Формулы-1 «Торо Россо» занимает шестое место в зачёте Кубка конструкторов, имея в активе 16 очков.
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