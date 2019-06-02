Албон: в «Торо Россо» начали раскрывать потенциал болида

Пилот «Торо Россо» Александер Албон считает, что команда постепенно набирает обороты и начала по-настоящему раскрывать потенциал машины.

«У нас всегда была хорошая машина. Полагаю, что с точки зрения скорости мы всегда могли претендовать на выход в третий сегмент квалификации. В каждой гонке сезона я финишировал между восьмым и двенадцатым местом.

Думаю, что теперь мы наконец начали раскрывать потенциал болида. У нас всегда была скорость, чтобы быть первой командой середины пелотона. В Монако же нам впервые удалось собрать всё воедино", — приводит слова Албона F1i.

После шести этапов чемпионата мира Формулы-1 «Торо Россо» занимает шестое место в зачёте Кубка конструкторов, имея в активе 16 очков.