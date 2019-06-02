Марко ожидает, что двигатель «Ред Булл» серьёзно прибавит на Гран-при Италии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сообщил, что в австрийской команде ждут серьёзных обновлений мотора «Хонды» на Гран-при Италии.

«Мы недооценили те шаги, которые сделали в „Мерседесе“ и „Феррари“ на протяжении зимы. В Монако нам удалось решить некоторые проблемы, но когда пилоты „Мерседеса“ включили квалификационный режим в третьем сегменте, мы сразу же проиграли на первом секторе 0,3 секунды. Мы ожидаем серьёзный прогресс двигателя в Монце. Если мы потеряем не слишком много, то будем готовы принять штраф за смену силовой установки и раньше. Полученные от „Хонды“ цифры говорят о том, что нас ждёт существенная прибавка», — приводит слова Марко GPFans.

После шести этапов чемпионата «Ред Булл» занимает третье место в общем зачёте Кубка конструкторов.