Вильнёв: сейчас для выступлений в Ф-1 нужны деньги, талант — приятный бонус

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв в очередной раз коснулся болезненной темы нынешней Ф-1 — рента-пилотов. По словам канадца, в современных реалиях гонщикам даже необязательно обладать талантом, достаточно будет хорошей финансовой поддержки.

«В былые времена для участия в Формуле-1 нужен был талант, деньги были приятным дополнением. Теперь же в первую очередь необходимы деньги, талант становится приятным бонусом, но обладать им совершенно необязательно.

Когда ко мне приходят родители подрастающих пилотов, и говорят, что их дети хотят участвовать в гонках, я им советую заняться чем-либо другим. Нынешние дети уже могут и не мечтать о гонках, потому как многие из них не могут найти необходимое финансирование", — приводит слова Вильнёва GPFans.