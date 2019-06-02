Вильнёв: сейчас для выступлений в Ф-1 нужны деньги, талант — приятный бонус

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв в очередной раз коснулся болезненной темы нынешней Ф-1 — рента-пилотов. По словам канадца, в современных реалиях гонщикам даже необязательно обладать талантом, достаточно будет хорошей финансовой поддержки.
«В былые времена для участия в Формуле-1 нужен был талант, деньги были приятным дополнением. Теперь же в первую очередь необходимы деньги, талант становится приятным бонусом, но обладать им совершенно необязательно.
Когда ко мне приходят родители подрастающих пилотов, и говорят, что их дети хотят участвовать в гонках, я им советую заняться чем-либо другим. Нынешние дети уже могут и не мечтать о гонках, потому как многие из них не могут найти необходимое финансирование", — приводит слова Вильнёва GPFans.
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