Хорнер: скоро будет представлен проект регламента-2021, тогда и начнётся веселье

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер уверен, что скоро ФИА представит проект регламента на 2021 год.



«Я уверен, что в ближайшее время будут представлены правила на сезон-2021. Вероятно, этот вариант будет далёк от того, что в итоге будет принят. Правила будут меняться и развиваться. Что-то выйдет в июне, изменится в сентябре, октябре или даже ноябре. Но будет переломный момент, когда релиз регламента будет близок и тогда и начнётся веселье», — приводит слова Кристиана Хорнера F1i



Напомним, что регламент 2021 года будет разительно отличаться от того, которому следуют команды в настоящий момент. Главными критериями новых правил являются снижение расходов и повышение зрелищности гонок и конкуренции в чемпионате.