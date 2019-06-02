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Хорнер: скоро будет представлен проект регламента-2021, тогда и начнётся веселье

Хорнер: скоро будет представлен проект регламента-2021, тогда и начнётся веселье
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер уверен, что скоро ФИА представит проект регламента на 2021 год.

«Я уверен, что в ближайшее время будут представлены правила на сезон-2021. Вероятно, этот вариант будет далёк от того, что в итоге будет принят. Правила будут меняться и развиваться. Что-то выйдет в июне, изменится в сентябре, октябре или даже ноябре. Но будет переломный момент, когда релиз регламента будет близок и тогда и начнётся веселье», — приводит слова Кристиана Хорнера F1i

Напомним, что регламент 2021 года будет разительно отличаться от того, которому следуют команды в настоящий момент. Главными критериями новых правил являются снижение расходов и повышение зрелищности гонок и конкуренции в чемпионате.

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