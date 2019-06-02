Хэмилтон — о провале Леклера в квалификации в Монако: в «Феррари» рискнули

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию с Шарлем Леклером в квалификации Гран-при Монако, в которой команда не выпустила Леклера на ещё одну попытку и он завершил квалификацию в первом сегменте, заняв только 16-е место.
«Подобное иногда случается. Команда оценивает минимальное время, которое необходимо для того, чтобы пройти в следующий сегмент квалификации и учитывает тот фактор, что состояние трассы может улучшаться. После первой моей попытки мне сказали, что я в полной безопасности, но я мог проехать ещё один круг для подстраховки. Я решил пойти на ещё одну попытку, чтобы улучшить результат, и понял, что трасса становится лучше.
В прошлом бывало, что мне говорили о том, что мы на грани и в такой ситуации можно либо выйти из боксов, либо остаться. В «Феррари» рискнули, но мы в таких ситуациях обычно не рискуем. У нас хорошее взаимодейтсвие. В команде специалисты, они не допускают ошибок и дрежат слово», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
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