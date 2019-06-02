В «Рено» планируют сделать в 2020-м приоритетом квалификационные результаты

Спортивный директор «Рено» Сириль Абитебуль подчеркнул, что команды рассматривает вариант, при котором в следующем сезоне их болид будет нацелен на высокие результаты в квалификациях.
«Я думаю, что сейчас мы рассматриваем два или три изменения, которые можно сделать прямо сейчас, на стадии проектирования, и которые могут кардинально изменить поведение и конкурентоспособность болида в следующем году. Во-первых — речь о аэродинамической эффективности, а во-вторых — в правильном балансе между квалификацией и гонкой, потому что в современной Формуле-1 очень многое зависит именно от квалификации.
Все трассы сейчас чем-то напоминают Монако и есть разные схемы развития болида для квалификации и гонки. Это могут быть такие вещи, как передаточное число. Если вы хотите сделать квалификацию приоритетной, то вы меняете передаточные числа. В этом год мы не можем менять это по регламенту, но вполне можем поработать над ними для следующего сезона. Время ещё есть. У нас неплохая машина, и её можно улучшить, так что следующий сезон должен стать шагом вперёд относительно нынешнего года», — приводит слова Сириля Абитебуля F1i.
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