Ожье обвинил руководителя «Хёндэ» в использовании грязной тактики

Лидер чемпионата мира по ралли Себастьен Ожье обвинил руководителя «Хёндэ» Андреа Адамо в том, что он пытался использовать Дани Сордо и Себастьена Лёба для того, чтобы обеспечить чистую трассу другому пилоту этой команды — Тьерри Невилю.



«Сегодня нам повезло, потому что мы должны благодарить одного человека — Дани Сордо, который отказался придерживаться отвратительнейшей тактики. Я получил информацию не от пилотов, у меня есть свои источники. Этот великий джентльмен Андреа Адамо попросил Сордо остановиться на спецучастке и стартовать в итоге перед Крисом Миком. Это было подло.



Утром в воскресенье Сордо и вовсе должен был остановиться на этапе — он стартует, останавливается и Тьерри Невиль благодаря этому получает четыре минуты свободной трассы безо всякой пыли. Это должно было повлиять на результат Криса Мика, потому что он в такой ситуации оказался бы именно в пыли», — приводит слова Ожье Autosport.