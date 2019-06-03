Владелец «Рейсинг Пойнт» рассказал о задачах команды

Канадский бизнесмен Лоуренс Стролл, которому принадлежит «Рейсинг Пойнт», рассказал о целях и задачах, которые стоят перед командой. По словам Стролла, приобретение команды, которая в прошлом году называлась «Форс Индия», было лишь первым шагом.

«В первую очередь мы хотим восстановить финансовую стабильность и дать инженерам возможность развивать болид. Сейчас мы хотим продолжать борьбу за места в середине Кубка конструкторов с прицелом на четвёртое место.

Очевидно, что у команды не было достаточно средств, чтобы хорошо подготовить машину к нынешнему сезону. Поэтому мы понимали, что первые Гран-при будут тяжёлыми. Но мы постараемся внести изменения быстрее, чем другие команды. Может, не так быстро, как топовые команды, но с максимальной скоростью», — приводит слова Стролла La Presse.