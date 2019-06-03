Хюлькенберга впечатлила быстрая реакция «Рено» на проблемы с двигателем

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг похвалил команду за быстрое устренние проблем с двигателем, которые возникли по ходу сезона. Из-за проблем с силовойустановкой гонщики «Рено» не досчитались очков, а команда оказалась лишь на восьмой строчке в Кубке конструкторов.
«Решение проблем было найдено очень быстро. Инженеры произвели все необходимые корректировки. Это действительно впечатляет. В Монако можно было почувствовать, что двигатель вернули к жизни, мы снова могли бороться. Конечно, это очень позитивный момент», — цитирует Хюлькенберга Auto Hebdo.
В нынешнем сезоне немецкий пилот набрал лишь шесть очков. И то все баллы были набраны во время одной гонки — Гран-при Австралии. Там Нико занял седьмое место. В зачёте пилотов Хюлькенберг после шести этапов занимает 15-е место.
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