Ферстаппен: в Монреале важно без ошибок преодолеть шиканы и поребрики

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Канады. Голландец признался, что получает удовольствие от поездок в Монреаль.
«Монреаль — город, в который приятно приезжать. Трасса довольно сложная, хотя на первый взгляд кажется, что там много длинных прямых. Важно без ошибок преодолеть шиканы и поребрики. Если там допускать ошибки, это может дорого обойтись. Всё взаимосвязано, если допускаешь ошибку, но преодоление всей последовательности препятствий будет сильно затруднено.
Это довольно интересная и весёлая трасса. По крайней мере, там можно обгонять. Я всегда получаю удовольствие от выступления в Канаде.
Ожидаю, что «Феррари» будет более конкурентоспособной. Для нас, возможно, будет чуть сложнее. Но, как всегда, мы постараемся выжать максимум», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
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