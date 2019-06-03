Ферстаппен: в Монреале важно без ошибок преодолеть шиканы и поребрики

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Канады. Голландец признался, что получает удовольствие от поездок в Монреаль.

«Монреаль — город, в который приятно приезжать. Трасса довольно сложная, хотя на первый взгляд кажется, что там много длинных прямых. Важно без ошибок преодолеть шиканы и поребрики. Если там допускать ошибки, это может дорого обойтись. Всё взаимосвязано, если допускаешь ошибку, но преодоление всей последовательности препятствий будет сильно затруднено.

Это довольно интересная и весёлая трасса. По крайней мере, там можно обгонять. Я всегда получаю удовольствие от выступления в Канаде.

Ожидаю, что «Феррари» будет более конкурентоспособной. Для нас, возможно, будет чуть сложнее. Но, как всегда, мы постараемся выжать максимум», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».