Расселл заявил, что Формуле-1 стоит брать пример с MotoGP
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл выразил надежду, что изменение регламента Формулы-1 превратит «Королевские гонки» в увлекательные соревнования. По мнению Расселла, хорошим образцом является серия MotoGP.
«Гонки в MotoGP невероятны. Они мне напоминают картинг, где можно обгонять фактически в каждом повороте.
Жаль, что Формула-1 сильно отличается в этом аспекте. Но я думаю, что Liberty Group стремится к этому. Надеюсь, что после 2021 года мы будем двигаться в данном направлении.
Планирую ли я попробовать себя в MotoGP? В настоящее время нет. Я полностью сосредоточен на Формуле-1, не хочу рисковать и получить травму», — приводит слова Расселла RaceFans.
Напомним, Расселл в нынешнем сезоне дебютирует в Формуле-1.
Кубица намекнул, что «Уильямс» отдаёт предпочтение Расселлу
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