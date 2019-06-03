Расселл заявил, что Формуле-1 стоит брать пример с MotoGP

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл выразил надежду, что изменение регламента Формулы-1 превратит «Королевские гонки» в увлекательные соревнования. По мнению Расселла, хорошим образцом является серия MotoGP.

«Гонки в MotoGP невероятны. Они мне напоминают картинг, где можно обгонять фактически в каждом повороте.

Жаль, что Формула-1 сильно отличается в этом аспекте. Но я думаю, что Liberty Group стремится к этому. Надеюсь, что после 2021 года мы будем двигаться в данном направлении.

Планирую ли я попробовать себя в MotoGP? В настоящее время нет. Я полностью сосредоточен на Формуле-1, не хочу рисковать и получить травму», — приводит слова Расселла RaceFans.

Напомним, Расселл в нынешнем сезоне дебютирует в Формуле-1.