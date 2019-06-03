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Марко опроверг слухи о переговорах «Ред Булл» с Хюлькенбергом

Марко опроверг слухи о переговорах «Ред Булл» с Хюлькенбергом
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко категорически опроверг информацию, согласно которой в дни Гран-при Монако представители «быков» общались с пилотом «Рено» Нико Хюлькенбергом насчёт потенциального перехода немца после сезона-2019. По разным предположениям, Хюлькенберг мог либо заменить Пьера Гасли, либо стать запасным вариантом на случай досрочного ухода из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Эти слухи настолько неправдоподобные, что я даже не хочу их больше комментировать. Это абсолютный нонсенс. Именно так я сказал и Гасли, который даже мне позвонил», — заявил Марко в интервью Auto Bild.

Вместе с тем Марко подтвердил информацию, что из «Ред Булл» в «Феррари» перешёл инженер Марко Адурно, который будет в отвечать в «Скудерии» за анализ данных и симуляции: «Это правда, но это вполне нормально. Постоянно идёт обмен инженерами — между нами, „Феррари“ и другими командами. Тут нечего обсуждать».

Источник: «Ред Булл» провёл первые переговоры с Хюлькенбергом
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