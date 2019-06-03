Гасли: обычно «Ред Булл» добивается успеха в Канаде

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли поделился ожиданиями от Гран-при Канады.
«Канада — великолепное место, а тот факт, что люди там говорят на французском, делает мою жизнь немного проще! В Монреале отличная трасса с богатой историей. Обычно она дарит интересные гонки с длинными прямыми.
Я был в Канаде лишь однажды, поэтому мало что знаю о Монреале. Но я рад, что снова возвращаюсь. Обычно на этой трассе наша команда выступает удачно.
Ферстаппен в прошлом году занял там третье место, а Риккардо одержал первую победу с командой. Поэтому можно говорить о трассе, на которой «Ред Булл» добивается успеха. В прошлом году я там стал 11-м, это нормальный результат, но теперь я буду нацеливаться на гораздо более успешное выступление», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.
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