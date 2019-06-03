Спортивный директор «Феррари» признал, что команде нужно прибавлять во всём

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис признал, что команда столкнулась с серьёзными трудностями в нынешнем сезоне. По мнению Мекиса, проблемы у «Феррари» есть во всём.
«После зимних тестов нам не удалось достичь прогресса, на который мы рассчитывали. С точки зрения работы болида, мы отстаём во всём. Нужно улучшать аэродинамику, сцепление, работу с шинами.
Работа с шинами остаётся одним из важнейших факторов. Пока шины работают иначе, чем в прошлом году. Нам нужно улучшить ситуацию. Мы продолжаем исследовать разные варианты.
В Австралии мы выглядели плохо, в Бахрейне — очень хорошо. В Китае всё было средне, в Баку — неплохо. А в Монако и Испании у нас были трудности. Считаю, что мы могли выиграть две гонки, но в итоге «Мерседес» одержал шесть побед. Чтобы победить такого сильного конкурента, нужно всё делать идеально», — цитирует Мекиса GrandPrix247.
- 3 июня 2019
-
17:37
-
17:06
-
16:39
-
16:28
-
15:48
-
13:44
-
12:48
-
11:15
-
11:05
-
09:35
-
01:02
-
00:27
- 2 июня 2019
-
23:45
-
21:46
-
20:49
-
18:48
-
17:37
-
16:41
-
16:19
-
14:15
-
13:31
-
13:02
-
11:54
-
09:18
-
00:56
-
00:48
- 1 июня 2019
-
23:59
-
22:48
-
21:30
-
20:49
-
20:32
-
18:53
-
17:51
-
16:36
-
15:56