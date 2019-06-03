Спортивный директор «Феррари» признал, что команде нужно прибавлять во всём

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис признал, что команда столкнулась с серьёзными трудностями в нынешнем сезоне. По мнению Мекиса, проблемы у «Феррари» есть во всём.

«После зимних тестов нам не удалось достичь прогресса, на который мы рассчитывали. С точки зрения работы болида, мы отстаём во всём. Нужно улучшать аэродинамику, сцепление, работу с шинами.

Работа с шинами остаётся одним из важнейших факторов. Пока шины работают иначе, чем в прошлом году. Нам нужно улучшить ситуацию. Мы продолжаем исследовать разные варианты.

В Австралии мы выглядели плохо, в Бахрейне — очень хорошо. В Китае всё было средне, в Баку — неплохо. А в Монако и Испании у нас были трудности. Считаю, что мы могли выиграть две гонки, но в итоге «Мерседес» одержал шесть побед. Чтобы победить такого сильного конкурента, нужно всё делать идеально», — цитирует Мекиса GrandPrix247.