Квят: ждём Гран-при Канады в позитивном настроении

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа в Канаде.



«Я думаю, что мы с нетерпением ждём выходные в Канаде в позитивном настроении в связи с тем, как идут дела в последние недели. В Монако мы набрали хорошие очки и хорошо провели гонку. Было много положительных моментов. Болид был конкурентоспособен в Барселоне и Монако, это две разные трассы, так что мы в позитивном настроении со знанием о том, что можем хорошо выступать на разных типах трасс.



Я думаю, что команда проделала отличную работу с самого начала года по разработке болида, с точки зрения понимания того, что болид должен быть быстрее и в вопросе поиска правильного подхода к настройкам. Со своей стороны я узнал, как извлечь из нашего болида больше и теперь все эти факторы означают, что наш болид стал работать лучше.



Что касается трассы в Монреале, то очевидно, что это очень быстрый трэк. Здесь очень важна скорость на прямых. Повороты постоянно меняют своё направление. В пятницу асфальт довольно грязный, потому что в течение года трасса не используется, так что важно понять, как меняется состояние трассы по ходу уик-энда. Это классический Гран-при и очень приятная трасса для пилотирования. Длинные прямые и две зоны сильного торможения говорят о том, что гонки здесь получаются довольно захватывающими, поскольку есть возможность бороться с другими болидами, а зоны DRS предполагают много обгонов, что делает этап интересным для зрителей. Учитывая длинные прямые и медленные повороты, всегда нужно искать компромисс в аэродинамической и механической настройке болида, поэтому в пятницу много работы по пониманию того, какие именно настройки лучше подходят машине.



Мне нравится местная атмосфера, я слышал, что боксы были перестроены, так что будет интересно посмотреть, что у них получилось. Монреаль — один из моих любимых этапов с точки зрения места и трассы. Это классный город, очень живой, здесь отличная еда и прекрасная атмосфера», — цитирует Квята пресс-служба команды.