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Бинотто: постараемся оставить ошибки в прошлом

Бинотто: постараемся оставить ошибки в прошлом
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады.

«Когда ты думаешь о Канаде, в памяти всплывает много воспоминаний о прошлых сезонах. Обычно гонки здесь весьма интересные и непредсказуемые. Длинная прямая и точка жёсткого торможения на этой трассе — места для обгонов и красивых сражений.

Сейчас мы понимаем, что ещё недостаточно конкурентоспособны, но не планируем вносить изменений в конструкцию болида, направленных на решение наших проблем, возникших с начала сезона. Но характеристики трассы в Канаде таковы, что перед нами встанут новые задачи, решающими там будут максимальная скорость, эффективность торможения и сцепление ведущих колёс. Мы приложим максимум усилий и постараемся сделать так, чтобы ошибки, допущенные на прошлых этапах, остались в прошлом», — приводит слова Бинотто пресс-служба команды.

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